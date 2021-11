Mückstein will Ausgangssperren für Geimpfte + Med Uni-Rektor für 1.000 Euro Impfbonus

Angesichts der verschärften Corona-Lage in Deutschland wird die Homeoffice-Pflicht für Arbeitnehmer voraussichtlich wieder eingeführt. DasArbeitsministerium legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Experten der angestrebten Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP berieten am Wochenende über das Vorhaben. In Österreich gab und gibt es lediglich die Empfehlung, Homeoffice zu nutzen, die Arbeit zuhause war auch heute bei der neuen Corona-Verordnung kein Thema.

In dem Entwurfstext des deutschen Ministeriums für ein geändertes Infektionsschutzgesetz mit Stand am Freitagabend heißt es: "Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen."