Kaum Kontrollen, mehr Masken: Viel los am ersten Lockdown-Tag

Innsbruck: Lange Schlangen vor Test- und Impfstraßen

In Innsbruck hingegen wurde am Sonntag noch lautstark demonstriert. Da hatten Tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. Davon ist am Montag in der Maria-Theresien-Straße, Innsbrucks größter Einkaufsstraße nichts mehr zu bemerken. Auch wenn der Andrang im Kaufhaus Tyrol ähnlich groß ist.

Allerdings nicht in den Geschäften. Im zweiten Stock haben sich aber zwei riesige Schlangen gebildet. Die eine führt zu einer Teststraße - mit Montag ist die Übergangsregel für 3-G am Arbeitsplatz ausgelaufen. Die zweite führt in eine im gleichen Geschäftslokal untergebrachte offene Impfstraße des Landes. Hier wird mittlerweile an sechs Tagen die Woche gestochen.

Burgenland: Alles ruhig im Osten

Auch im Oberwarter Einkaufszentrum EO im Südburgenland ist am Montagvormittag nur wenig los. Einige Leute bummeln an den Geschäften vorbei, andere sitzen in den Lokalen. In den Bekleidungsgeschäften ist hingegen kaum etwas los. Kontrollen des Impfstatus gibt es nicht, wohl aber den Hinweis auf die FFP2-Maskenpflicht im Einkaufszentrum.