Lockdown für Ungeimpfte: Welche Regeln ab heute gelten

Welche Strafen drohen Shopbesitzern und Gastronomen?

Shopbesitzern und Gastronomen, die die 2G-Regel missachten, können mit einem Bußgeld von bis 3600 Euro belegt werden. Sprich für Wirtshausbesitzer, die die 2G-Regel nicht einhalten und beispielsweise ihren ungeimpften Stammkunden das Sonntagschnitzel ermöglichen wollen, kann dieses Spezial-Kundenservice ein teurer „Spaß“ werden.

Was kommt auf die Wiener zusätzlich zu?

In Wien hat Michael Ludwig (SPÖ) bereits angekündigt, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. In dieser Woche – ein genaues Datum nannte der Bürgermeister am Sonntag nicht – soll in der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen 2-G+ eingeführt werden. Damit bekommen hier auch Genesene und Geimpfte nur Zutritt, wenn sie auch einen gültigen PCR-Test vorlegen können.