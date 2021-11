Theater, Kinos, Events: Was Teil-Lockdown und "2-G-Plus" bedeuten

Es war eine außergewöhnliche eMail: „Leider ist uns nicht bekannt, ab wann genau diese Maßnahmen zum Tragen kommen“, schrieb die Wiener Staatsoper an ihre Kunden am Samstag. „Sollte das sehr kurzfristig geschehen, könnten wir in die Situation geraten, Sie trotz gültiger Eintrittskarte und 2-G-Nachweis am Abend nicht einlassen zu dürfen.“

Denn demnächst tritt in Wien 2-G-Plus für den Theaterbesuch (ebenso wie für die Nachtgastronomie und alle Zusammenkünfte von mehr als 25 Personen) in Kraft: Auch Geimpfte und Genesene brauchen dann einen aktuellen PCR-Test, um eingelassen zu werden. Die verschärften Regelungen gelten natürlich auch für Kinos, Konzerte und Kabarett. Christian Dörfler, Kinovertreter in der Wirtschaftskammer, sieht im Wiener Vorstoß ein „Riesenproblem“ für seine Branche. „Das würde uns 70 Prozent weniger Besucher bringen“, sagte er am Sonntag zur APA.