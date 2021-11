Krisentreffen zum "Lockdown für Ungeimpfte" hat begonnen

Bei einem Brand in einem bulgarischen Krankenhaus sind drei Corona-Patienten ums Leben gekommen. Die Männer starben in der Corona-Abteilung einer Klinik in der südöstlichen Stadt Sliwen, wie die örtliche Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums könnte die brennende Zigarette eines Patienten das Feuer verursacht haben.

Zwei Opfer starben laut Behördenangaben noch am Unfallort. Ein dritter Patient wurde demnach mit "schweren Verbrennungen" in ein Krankenhaus in Plowdiw gebracht, wo er Sonntag früh seinen Verletzungen erlag. Sechs weitere Patienten aus benachbarten Zimmern seien in Sicherheit gebracht worden.

Bulgariens Gesundheitssystem ächzt derzeit unter der Last der vierten Corona-Welle. Das Land weist eine der höchsten Corona-Todesraten weltweit auf, gleichzeitig hat es eine der niedrigsten Impfquoten der EU.