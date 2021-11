Was Experten zu einer allgemeinen Impfflicht sagen

„Wir wollen alle wieder ein normales Leben führen“, bringt die Vorsitzende der Bioethikkommission den sehnlichsten Wunsch der Bevölkerung auf den Punkt. Angesichts der aktuellen Lage bekräftigt die Juristin aber einmal mehr: „Das Argument, dass jeder das Recht auf selbstschädigendes Verhalten hat, greift in einer Pandemie nicht. Grundsätzlich darf jeder autonom handeln, aber in einer Gesundheitskrise darf die persönliche Freiheit nur so weit gehen, wie sie keinen anderen tangiert.“

Genau das treffe auf Menschen, die sich gegen eine Covid-Impfung entscheiden, nicht zu: „Jeder, der sich nicht impfen lässt, gefährdet andere.“ In etlichen Ländern, etwa den sonst liberalen USA, gibt es bereits Impfpflichten für bestimmte Krankheiten. Dass in Österreich so zaghaft damit umgegangen wird, bedauert Druml: „Ich glaube, dass damit eine falsche Botschaft an die Bevölkerung gesandt wird.

Das Zögern lässt viele vermuten, dass es ein Problem mit den Impfungen gibt, was nicht der Wahrheit entspricht.“ Gleichzeitig nehme man Menschen, die nicht geimpft werden können, dadurch die Chance, unbeschwert am sozialen Leben teilhaben zu können.

Dass das Impfthema wie kaum ein anderes in der Medizin teils vehemente Reaktionen hervorruft, kann Druml nicht nachvollziehen: „Impfungen sind Maßnahmen mit großer Wirkung. Viele sind sich heute ihrer Erfolge nicht mehr bewusst, sondern empfinden sie nur als Eingriff in die persönliche Freiheit. Aber dieser Eingriff – das ist in einer Pandemie wesentlich – ist mit Blick auf den Nutzen verhältnismäßig und absolut angemessen.“