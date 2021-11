Der Stich soll zur Pflicht werden

So wurde in der ÖVP ein Tweet des burgenländischen SPÖ-Landesgeschäftsführers Roland Fürst herumgereicht, in dem er schreibt, dass er als traditioneller Linker eine Impfpflicht und „eine Spaltung der Gesellschaft“ ablehne. Und: Wer für beides ist, „müsste logischerweise bei den nächsten Wahlen die ÖVP wählen“. Dafür erntete er nicht nur beim politischen Gegner, sondern auf Twitter bei so manchem Proponenten der linken Community viel Kritik. Fürst zum KURIER: „Das war bewusst provokant, weil der Grat zwischen der notwendigen Solidarität der Allgemeinheit und dem Eingriff in die persönliche Freiheit ist ein sehr schmaler. Die Diskussion darüber muss man in einer Demokratie aushalten.“