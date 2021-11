Wiener Kinder stürmen Impfstraßen: Alle Termine ausgebucht

Rosa gehört gemeinsam mit ihrem Bruder Sebastian am Montag zu den ersten Besuchern der Impfstraße, die die Stadt Wien eigens für fünf- bis elfjährige Kinder im Austria Center eingerichtet hat. Es ist das bislang erste Angebot dieser Art in Österreich.

Für diese Altersgruppe ist der Corona-Impfstoff noch nicht offiziell zugelassen, trotzdem wollen viele Eltern nicht bis dahin warten. In den vergangenen Wochen seien bereits 10.000 Kinder unter elf Jahren in Arztpraxen geimpft worden, schildert Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). „Wir wollen aber nicht, dass Eltern lediglich auf Basis von Hörensagen zur Impfung kommen. Daher war es unsere Pflicht, so ein Angebot zu schaffen, das auch ohne finanzielle Hürden auskommt.“

Alle Termine ausgebucht

Ein Angebot, das ankommt: Die bis Jahresende vorgesehenen 9.200 Termine waren binnen kürzester Zeit ausgebucht. Schon in zwei bis drei Wochen will man die Kapazitäten aufstocken, kündigt Hacker an.