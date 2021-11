Debatte in Italien: Ungeimpften-Lockdown wie in Österreich?

Der seit Montag herrschende "Lockdown für Ungeimpfte" in Österreich stößt im benachbarten Italien auf großes Interesse. Politiker und Virologen diskutieren darüber, die italienischen Corona-Regeln nach österreichischem Vorbild zu verschärfen.

"Die Infektionszahlen in Italien sind niedriger als in Österreich, doch auch bei uns steigt die Zahl der Ansteckungen", sagte etwa der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza. "Ich appelliere erneut an Sie, sich impfen zu lassen." Vergleiche zwischen Italien und Österreich seien allerdings "sinnlos", so Speranza.