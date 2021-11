"Nicht nachmachen!": Deutsche Medien lästern über Lockdown für Ungeimpfte

Und die Süddeutsche Zeitung mutmaßt, dass dem 2G in Deutschland schon bald ein Lockdown für Ungeimpfte folgen könnte - und nennt Österreich als Beispiel:

"Wenn heute also (in Deutschland, Anm.) noch 2G als die Ultima Ratio gilt, die das weitere Anwachsen der Neuinfektionen brechen könnte, so könnte diese Ultima Ratio schon bald Richtung Lockdown verschoben sein. In den Niederlanden wurden jedenfalls am Wochenende erneute Kontaktsperren von nur vier Personen in Privathaushalten verhängt. (...) Es folgt Österreich, wo von diesem Montag an ein Lockdown für Ungeimpfte gilt."