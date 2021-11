Was die "Ösis" an den "Piefkes" lieben – und was nicht

Die größte Studie, die je zum Thema "Deutschland-Bild in der österreichischen Bevölkerung" gemacht wurde, bestätigt, präzisiert und differenziert dieses Bild. "Das Image der Deutschen und Deutschlands in Österreich ist gut, aber zugleich sind die Erwartungen an Verbesserungen hoch", formuliert es Ralf Beste, der deutsche Botschafter in Österreich, der die Studie am Mittwoch vorstellte, diplomatisch.

Pünktliche Nörgler

So fallen ein Viertel der spontanen Assoziationen zu "typisch deutsch" bei den 1.004 von "Integral" Befragten positiv aus (Pünktlichkeit, Genauigkeit, Fleiß), ein Fünftel aber negativ (Überheblichkeit, Nörgelei, Bürokratie). Die Sympathie der Deutschen liegt auf einer zehnstufigen Skala bei 6,1, – Luft nach oben also. Wobei die Deutschen in Tirol und Vorarlberg weniger sympathisch als in anderen Regionen Österreichs gesehen werden, obwohl die Sympathie bei besserem Kennen steigt (und übrigens bei über 50-Jährigen höher ist als bei Jüngeren).