Das Buch „Almost – 100 Städte in Wien“ (Edition Korrespondenzen, 232 S., 20 €) kam vergangenen Herbst heraus, es folgte eine Ausstellung im Wien Museum und demnächst kommt „Almost 2“. Neben Czajas eigenen Entdeckungen sind darin auch Bilder anderer Fotografen zu sehen, die die Idee des Weltreisens im eigenen Land übernommen haben. Assoziationen zu fremden Orten, an denen wir schon gewesen sind oder zumindest eine Vorstellung von ihnen haben, haben stets mit Klischees, mit Bildern im Kopf zu tun, die einer Überprüfung nicht immer standhalten würden. Wie sehr entspricht Österreich seinen eigenen Klischees? „Typisch österreichisch“ mag es in der Österreich-Werbung geben. Bei genauerem Hinschauen ist die Frage komplizierter. Hier Berge und Seen, dort der Hang zum Morbiden und zum Gestern. Um beim Klischee zu bleiben: wohl auch eine Sache für Psychoanalytiker – Erwin Ringel schau oba. Die österreichische Seele, ein weites Land? Czaja: „Eine gewisse Rückwärtsgewandtheit kann man der österreichischen Seele schon anlasten.“

Mag das Gestern in Österreich eine große Rolle spielen, Weltstädte lassen sich nicht nur in Wien, sondern im ganzen Land finden. Ob man Antwerpen im Hafen von Linz, eine Brise Rom unterm Innsbrucker Triumphbogen oder das Flair von Ljubljana in Graz spürt, liegt im Auge des Betrachters. Die KURIER-Fotografen haben auf ihren Österreich-Reisen folgende Entdeckungen gemacht: Zwischen Vorarlberg und Wien liegen Bali, Texas und Alice’s Wunderland. Bloß weiße Kaninchen wurden keine gesichtet.