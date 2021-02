Fotos gegen Fernweh: Eine imaginäre Weltreise durch Wien

Die Weltausstellung in Wien war die erste außerhalb von London und Paris. Wien war zu dieser Zeit die viertgrößte Metropole der Welt und hatte dementsprechend internationale Bedeutung.

Dass Wien in seiner Architektur mitunter an andere Städte der Welt erinnert, war nicht unbedingt ein bewusst herbeigeführter Prozess. Durch den Status, den sich Wien im 19. Jahrhundert international erarbeitet hatte, lockte die Stadt viele Menschen an. Sie ließen sich nieder – und prägten so auch das Stadtbild.

Der Architekturjournalist findet es faszinierend, dass sich dieser Einfluss in den vergangenen 150 Jahren und bis jetzt so gut gehalten hat.

An die 400 Städte hat Czaja bereits gesehen. Sein fotografisches Gedächtnis hilft ihm, sich die Stimmung und Motive einer Stadt langfristig einzuprägen. Wie er Städte erkundet? Spazieren, beobachten, Pausen in Kaffeehäusern und Imbissen am Straßenrand.