Dokumente der Pandemie: Geschichten hinter der Maske

Von April bis Juni war sie gemeinsam mit Kurator Peter Stuiber in der Stadt unterwegs. In dieser Zeit konnten sie die ganze Bandbreite der Corona-Maßnahmen erleben. Vom Lockdown bis zu den Lockerungen – und dem (damaligen) Ende der Maskenpflicht. „Beim ersten Termin kamen wir auch mit Maske, Handschuhen und Selfie Stick“, erinnert sich die Fotografin. „Wir haben uns in einem Hinterhof getroffen, weil man sich eigentlich gar nicht richtig treffen durfte.“ Zuletzt habe sie gemerkt, wie die Angst der Menschen nachgelassen habe.