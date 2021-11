Neuwirth: Maßnahmen wurden zu spät gesetzt

Die Zahlen in Österreich explodieren, die Intensivstationen füllen sich täglich mehr. Vor kurzem trat die 2-G-Regelung im Freizeitbereich in Kraft. Am Montag gilt in Oberösterreich, wo die Lage besonders gefährlich ist, ein Lockdown für Ungeimpfte. Doch kommen die Maßnahmen zu spät? Und ist die Entwicklung in Österreich nicht schon früher absehbar gewesen?

Der Statistiker Erich Neuwirth hat sich dazu Donnerstagabend in Wien heute geäußert. Der Wissenschaftler berät auch die Stadt Wien in ihrer Corona-Strategie.