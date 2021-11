Lockdown für Ungeimpfte: Wer Stiefel kauft, macht sich strafbar

Das macht die Kontrolle durch Behörden, ob die Maßnahmen tatsächlich von der betroffenen Personengruppe eingehalten werden, wesentlich schwieriger als in früheren Lockdowns. „Wenn das kommt, wird das natürlich eine riesige Herausforderung“, sagt ein Sprecher des Innenministeriums, in dessen Krisenstab bereits die Vorbereitungen für dieses Szenario laufen.

Welche Strafen möglich wären

„Federführend ist aber das Gesundheitsministerium“, in dessen Auftrag die Exekutive bei Covid-Kontrollen aktiv werde, heißt es weiter: „Wie viel Polizei herangezogen wird, wird man sehen.“ Noch fehlen die rechtlichen Rahmenbedingungen. Doch wenn sie sich an den bisherigen Bestimmungen orientieren, hieße das: Jede nicht geimpfte Person, die etwa in einem Schuhgeschäft angetroffen wird, macht sich strafbar. Neue Stiefel zu kaufen fällt kaum unter die Deckung der Grundbedürfnisse.

Bei früheren Lockdowns konnten Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen bis zu 1.450 Euro Verwaltungsstrafe kosten. Derzeit gilt zudem: Sollte der Betroffene bei einem Friseur ertappt werden, käme gleich noch einmal ein Verstoß dazu: Sich ohne 2-G-Nachweis bei einem körpernahen Dienstleister pflegen zu lassen, kann mit bis zu 500 Euro geahndet werden.