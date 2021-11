Corona-Gipfel: Was folgt in Salzburg und Oberösterreich?

Nur wenige Stunden vor dem Krisengespräch zwischen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und den beiden ÖVP-Landeshauptmännern Thomas Stelzer (Oberösterreich) und Wilfried Haslauer (Salzburg) warnte Richard Greil, Mediziner am Uniklinikum Salzburg: "Die vierte Welle ist massiv da. Wir müssen sehen, wie wir da herunterkommen." Kontaktreduktionen seien dringend nötig - was in letzter Konsequenz einen Lockdown bedeute.

Die Regierungschefs der beiden Bundesländer, die derzeit die schlechtesten Durchimpfungsraten und die höchsten Infektionszahlen haben, wollen das aber nicht. Auch nicht in der Version der Stufe 5 des Maßnahmenplanes des Bundes, die einen Lockdown für Nicht-Immunisierte festschreibt: Personen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder nach einer Infektion genesen sind, dürften dann nur noch aus wenigen Gründen das Wohnumfeld verlassen - ähnlich jenen Regeln, die in den bisherigen Lockdowns seit Beginn der Pandemie galten.

Zur Veranschaulichung der Corona-Lage in den beiden Bundesländern: Von Mittwoch auf Donnerstag wurden allein in Oberösterreich 2.778 Neuinfektionen gemeldet. So viele neue Fälle wurden vor gut drei Wochen, am 25. Oktober, für ganz Österreich registriert. Die Sieben-Tage Inzidenz liegt in dem Bundesland bei 1.138. In Salzburg liegt die Inzidenz bei 957, binnen der letzten 24 Stunden wurden 1.487 neue Corona-Fälle entdeckt.