Lockdown für Ungeimpfte in ganz Österreich kommt

Sie gilt ab Montag, vorausgesetzt, es gibt dafür rechtlich grünes Licht vom Bund, merkte Stelzer an. Das heißt: Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) muss die entsprechende Verordnung für diesen Lockdown erlassen, das Land dann nur noch umsetzen.

Das ist wohl zu erwarten, immerhin forderte Mückstein diese Maßnahme bereits am Mittwoch, nicht nur für Oberösterreich, sondern auch für Salzburg. Von dort war am Donnerstag vorerst nichts zu hören. Am Freitag wird Mückstein mit den beiden VP-Landeshauptleuten konferieren. Ungeachtet dessen deutet sich bereits an, dass die Stufe 5 – so wie zuletzt die Stufe 4 – österreichweit vorgezogen werden könnte.