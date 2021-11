Od ponedjeljka lockdown za necijepljene u Salzburgu i Gornjoj Austriji

Nakon video konferencije sa pokrajinskim predsjednicima Salzburga i Gornje Austrije, austrijski ministar zdravstva Wolfgang Mückstein (Zeleni) je najavio lockdown za necijepljene građane od ponedjeljka u ove dvije savezne države. Osim toga, ove pokrajine uvode dodatne mjere suzbijanja širenja koronavirusa.

U Gornjoj Austriji će svi događaji biti otkazani do 6. prosinca/decembra uz neke iznimke, a do ovog datuma će noćno ugostiteljstvo (npr. diskoteke) biti zatvorene. Božićni sajmovi će se održati uz obvezu nošenja FFP2 maske, ali konzumiranje pića i hrane neće biti dozvoljeno. Također, uvodi se obveza nošenja FFP2 maske u svim zatvorenim prostorijama. To će vrijediti i za sve posjetitelje u ugostiteljstvu na putu do njihovog mjesta ili toaleta.