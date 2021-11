Lockdown in Oberösterreich: Adventmärkte ohne Konsumation

In Salzburg und Oberösterreich wird es ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte geben. Das kündigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) Freitagmittag nach einer Video-Konferenz mit den Landeshauptleuten der beiden Länder an.

Am Sonntag werden die Landeshauptleute mit der Regierung in einer virtuellen Konferenz weiter beraten. Auch außerhalb von Salzburg und Oberösterreich sind laut Mückstein weitergehende Maßnahmen notwendig. Die rechtlichen Grundlagen soll am Sonntag der Hauptausschuss festlegen.

Maßnahmen in Oberösterreich:

Bis 6. Dezember Veranstaltungen in OÖ untersagt (mit Ausnahmen)

Bis 6. Dezember muss die Nachtgastronomie geschlossen bleiben

Adventmärkte in OÖ mit Maske aber ohne Konsumation

Generelle FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen

Oberösterreich verschärft die Maßnahmen zusätzlich: Ab Montag müssen in allen Innenräumen, wo mehrere Menschen zusammenkommen, FFP2 Masken getragen werden. Das gilt etwa auch wieder in Wirtshäusern am Weg vom und zum Sitzplatz.

Als Wellenbrecher gelten in einer dreiwöchigen Phase weitere Verschärfungen. Die Nachtgastronomie muss bis 6. Dezember geschlossen bleiben und sämtliche Veranstaltungen sind untersagt. Davon ausgenommen sind Profisport- und Kulturveranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen und FFP2-Maskenpflicht.

Von den Verschärfungen betroffen sind auch Adventmärkte. Diese können zwar stattfinden, allerdings wird keine Konsumation vor Ort erlaubt sein. Glühwein und Punsch dürfen also nur als Take-Away serviert werden.

„Wenn die Maßnahmen wirken und der Zuwachs der täglichen Infektionszahlen nach unten gebracht werden kann, wird die Gastronomie für Geimpfte und Genese wieder nützbar sein“, stellt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in Aussicht.