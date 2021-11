Gartlehner: Auch Ungeimpften-Lockdown kann zu wenig sein

Gegenüber den erst kürzlich gesetzten 2G-Regelungen käme durch den Lockdown für Ungeimpfte nicht sehr viel mehr an Einschränkung dazu. "Abgesehen davon ist mir schleierhaft, wie das Ganze kontrolliert wird", so Gartlehner: "Der Zusatznutzen ist zu klein, dass Oberösterreich und Salzburg aus diesem Schlamassel herauskommen." Für die beiden Länder werde es nun "richtig schwer".

Wenn in Oberösterreich und Salzburg ein Lockdown auch für Geimpfte und Genesene mit seinem bekannten Effekt auf die Kontaktreduktion aus nachvollziehbaren politischen Gründen nicht möglich sei, "sollte man Veranstaltungen für Geimpfte und Ungeimpfte zumindest für die nächsten vier Wochen einmal absagen", so Gartlehner. So könnten sich Kontakte merklich reduzieren, so die Einschätzung des Experten, für die es aufgrund der neuartigen Situation aber keine hinreichenden Belege gebe. Oberösterreich setzt etwas in der Art auch tatsächlich ab Montag bis 6. Dezember um, in dem Veranstaltungen mit Ausnahme von Events im "professionellen Kultur- und Sportbereich" untersagt werden.