2-G-Plus in Wien startet Ende dieser Woche

Die in Wien angekündigten zusätzlichen Verschärfungen in Sachen Coronamaßnahmen werden Ende dieser Woche in Kraft treten. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag bei der Präsentation der Kinderimpfstraße angekündigt. Teil des Pakets ist etwa die 2Gplus-Regelung. In der Bundeshauptstadt dürfen künftig etwa Lokale der Nachtgastronomie und Events ab 25 Personen nur mehr besucht werden, wenn geimpfte oder genesene Personen auch ein PCR-Testergebnis vorweisen.

Derzeit würden Juristen an der Verordnung arbeiten, die auf jener vom Bund erlassenen aufsetzen wird, wie Ludwig berichtete. Wann genau das Maßnahmenbündel in Kraft tritt, ist noch nicht fixiert. Dem Vernehmen könnte dies am Donnerstag erfolgen. 2Gplus gilbt künftig etwa bei größeren Veranstaltungen im Sport- und Kulturbereich.

In Wien wird auch die FFP2-Maskenpflicht ausgeweitet, nämlich auf alle nicht privaten Innenräume. Auch in der Gastronomie müssen Gäste wieder zur Maske greifen wenn sie zum Platz oder auf die Toilette gehen. Für das Personal gilt dies generell - und zwar auch für jenes im Handel und bei körpernahen Dienstleistern.