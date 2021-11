Bundeskanzler erteilt härteren Maßnahmen ab Mittwoch eine Absage

Dass durch diese neuen Regeln eine weitere Spaltung der Gesellschaft passiert, weiß auch Schallenberg und beteuert, dass sich "die Bundesregierung diesen Schritt nicht leicht gemacht habe". Aber mit Impfverweigerern hat der Bundeskanzler kein Verständnis mehr: "Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich seit fast einem Jahr relativ immun gegen Impf- und Informationskampagnen seitens der Regierung oder auch der Medien gezeigt haben." Schallenberg findet es "bedauerlich", dass es offenbar eine Mischung aus Anreiz und Druckkulisse brauche, um die Menschen zum Impfen zu bringen.

Schallenberg meint allerdings auch, man könne von den geimpften Personen, die sich um ihre Mitmenschen sorgen nicht verlangen, sich "solidarisch zu zeigen mit denen die zögern, zaudern oder Fake News aufsitzen".

"Ich will nicht, dass die Menschen sich verengen oder verhärten. Aber in einer freien Gesellschaft können wir nur an die Vernunft appellieren. Wir legen beim Autofahren auch einen Gurt an. Schützt er zu 100 Prozent vor einem Unfall? Nein. Aber die Gesundheit ist doch unser höchstes Gut. Und die Impfung ist der Sicherheitsgurt oder der Helm beim Motorrad fahren."

Keine Experimente in Schulen

Auf die Frage, ob man in die Kinder in den Schulen nicht zu Versuchsobjekten mache, da dort immerhin eine große Gruppe ist, die noch nicht geimpft werden kann, entgegnet Schallenberg: "Wir haben in den Schulen ein gutes System mit den drei Tests pro Woche und dem 'Ninja-Pass'. Für mich ist klar, dass die Schulen offen bleiben müssen und ich sehe das nicht als Experiment." Zudem, so der Bundeskanzler, hätte man ein massives Betreuungsproblem für die Eltern, wenn man die Schulen wieder schließen würde

Die Bundesregierung erwartet in den kommenden zwei Wochen eine Freigabe der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) für den Impfstoff für Kinder über fünf Jahren. "Es braucht da dann auch eine klare Impfempfehlung des Nationalen Impfgremiums. Das ist ein sensibles Thema für Eltern, da braucht es eine klare ärztliche Empfehlung."