Bundesheer verstärkt Einsatz gegen Corona-Pandemie

Ab dem morgigen Montag stockt das Österreichische Bundesheer sein Soldatenkontingent im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf. Aktuell sind bereits über 1.800 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, 409 davon erfüllen gesundheitsbehördliche Aufgaben wie das Contact Tracing. Und genau hier werden ab Wochenstart 70 weitere Soldaten in den Einsatz gestellt, wie das Bundesministerium für Landesverteidigung am heutigen Sonntag mitteilt.

In den nächsten zwei Wochen unterstützen Logistiker zudem beim Paketieren von PCR-Test-Kits in zwei Lebensmittellagern von Spar. So werden jeweils 50 Soldatinnen und Soldaten, Zivilbedienstete und Grundwehrdiener im logistischen Ablauf in den Lagern Marchtrenk und Loosdorf helfen. Die Logistiker des Bundesheeres kommen aus Versorgungseinrichtungen in Niederösterreich und Oberösterreich.

"Wir haben österreichweit wirklich gut ausgebaute Impfangebote, daher freue ich mich, wenn es nun zu einem erhöhten Impfinteresse kommt. Nur durch die Impfung können wir die hohen Infektionszahlen wieder reduzieren. Und unsere Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten helfen dort, wo sie dringend benötigt werden. So nun auch durch den Einsatz von Logistikexperten", sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).