Das Bundesheer im Kampf gegen explosives Feuer

Es dauert keine Minute, bis das Feld in Flammen steht. Schnell wird die Hitze unerträglich, dichter Rauch steigt über dem Truppenübungsplatz Allentsteig (TÜPL) in Niederösterreich auf – jetzt greift die Feuerwehr ein, die die Situation unter Kontrolle bringen kann. Auch wenn es an diesem Donnerstag nur eine Übung ist, zeigt die Vorführung deutlich, welche Gefahr von einem Feuer in einem bewaldeten Gebiet ausgehen kann.

Bis zu 30 Mal pro Jahr sieht sich das Bundesheer mit Bränden auf dem rund 15.700 Hektar großen Areal konfrontiert. „Mehr als die Hälfte davon ist Wald, wir verzeichnen immer mehr Einsätze. Grund dafür ist natürlich auch der Klimawandel“, betont TÜPL-Kommandant Herbert Gaugusch.