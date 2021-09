Fridays For Future NÖ: „Klimaschutz ist Ländersache“

Neben dem groß angelegten Klimastreik aller FFF Ortsgruppen Niederösterreichs in St. Pölten wurde auch noch in 13 weiteren Städten für Klimagerechtigkeit demonstriert. In Wien stand im Rahmen der Demonstration, die ab 12 Uhr vom Praterstern in die Leopoldstadt führte, auch ein Protest gegen den Lobau-Tunnel auf dem Programm.