Klima-Proteste in Wien: Vom Rathaus auf die Straße

Doch jetzt sei es Zeit, die jungen Menschen beim achten, weltweiten Klimastreik von Fridays for Future zu unterstützen. Dessen Beginn war für 13 Uhr am Praterstern angesetzt. Und auch dort waren der Lobautunnel und der ebenso umstrittene Autobahnzubringer „Stadtstraße Aspern“ allgegenwärtiges Thema. „Die Lobau wird bleiben, so wie die Hainburger Au“, schallte es schon vor Demo-Start von einer Bühne.

Unter den Teilnehmern waren die Verkehrsprojekte das Top-Gesprächsthema. „Es wird immer mehr verbaut, das gehört gestoppt. Und wir brauchen Grünflächen“, sagt etwa die 15-jährige Tamara.