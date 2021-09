So (un)sicher ist das Wiener Rathaus

Auch der pinke Koalitionspartner kann mit Ludwigs Ankündigungen nur wenig anfangen: „Wir hätten die Greenpeace-Aktion nicht als Angriff auf Leib und Leben der Mandatare gesehen“, sagt ein Neos-Sprecher auf Anfrage. „Ziviler Ungehorsam muss möglich sein.“

Bei der für die Sicherheit im Rathaus zuständigen Berufsfeuerwehr (siehe auch Artikel unten) und in der Magistratsdirektion hält man das Rathaus jedenfalls für sicher. „Das Sicherheitssystem ist so angelegt, dass maximaler Schutz für alle gewährleistet ist“, versichert eine Sprecherin der Magistratsdirektion. Nähere „sicherheitsrelevante Details“ könne sie nicht verraten, nur so viel: „Für unterschiedliche Gefahrenlagen gibt es unterschiedliche Einsatzpläne.“

Doch wie geht es jetzt weiter?

Gute Stimmung

Seitens Greenpeace hieß es am späten Nachmittag gegenüber dem KURIER, es gebe noch kein Gesprächsangebot seitens des Bürgermeisters. „Die Stimmung ist gut, wir bleiben“, so Verkehrssprecherin Klara Maria Schenk. Wie lange, das lasse sich noch nicht sagen. Wie aus Rathauskreisen zu vernehmen ist, will man den Aktivisten jedenfalls nicht den Gefallen tun, sie aus dem Gebäude zu tragen und damit unschöne Bilder in den Medien zu provozieren.

„Langsam züchtet sich Bürgermeister Michael Ludwig sein eigenes Zwentendorf oder Hainburg heran“, sagt Schenk. „Gesprächsverweigerung war schon zweimal ein großer strategischer Fehler der SPÖ.“

Es ist also durchaus möglich, dass die Aktivisten ihr mitgebrachtes Zelt noch länger brauchen.