Erneut neuer Rekordwert an Neuinfektionen am Montag

Nach den negativen Rekordzahlen der Vorwoche gibt es auch zum Start in die neue Woche einen neuen, traurigen, Rekord. Von Sonntag auf Montag gibt es 11.889 Neuinfektionen in Österreich. Das ist erneut der höchste Montagswert seit Pandemiebeginn. Da der Montag traditionell der niedrigste Wert der Woche ist, gibt die Höhe dessen auch einen guten Ausblick in welche Richtung es in dieser Woche geht. Scheinbar weiter nach oben.

Die heutigen Neuinfektionen liegen abermals über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 11.354. Außerdem gibt es 116.861 aktive Fälle.

In den Spitälern werden aktuell 2.455 Patienten auf Normalstation behandelt mit einem Plus von 128 Patienten. Auf Intensivstationen sind es 441 Patienten mit einem Plus von acht Patienten.

Zudem gibt es 40 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.746 Todesopfer in Österreich gefordert. In den vergangenen 24 Stunden wurden 351.815 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 3,38 Prozent.

Aufgrund von technischen Problemen mit dem Einmeldesystem kamen die Zahlen am heutigen Montag sehr verspätet. Zudem soll es laut Information des Gesundheitsministeriums auch Probleme mit dem Epidemiologischen Meldesystem geben an denen bereits gearbeitet wird.