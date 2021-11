Corona mit Wucht zurück, Jobsorgen auch

Bei der Arbeitslosenversicherung geht es u. a. darum, die Vermittlungsdauer von Arbeitslosen zu reduzieren. „Jeder Tag weniger bringt in Summe viele Millionen an Ersparnis“, sagt Kocher mit Verweis auf die defizitäre Arbeitslosenversicherung. In „normalen“ Jahren muss der Staat bis zu 1,5 Milliarden Euro zuschießen, wegen der Kurzarbeit waren es 2020 sogar acht Milliarden.

Wenn aber Arbeitslose in Zukunft schneller einen Job fänden als bisher, erspart das dem Staat enorm viel Geld und bringt Mehreinnahmen an Steuern und Sozialversicherungsabgaben. „Mein Hauptziel ist es, das Geld des Steuerzahlers aktiv zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit einzusetzen, anstatt hinterher das Symptom der Arbeitslosigkeit zu bekämpfen“, sagt Kocher.

Vermittlungsdauer angestiegen

Derzeit sieht es nach Daten der Agenda Austria so aus: Während die Arbeitslosigkeit bereits unter das Vorkrisenniveau gesunken ist, ist die Vermittlungsdauer weiter angestiegen. Der Höhepunkt war im Juni mit 310 Tagen. Ende Oktober betrug die Vermittlungsdauer freilich immer noch 274 Tage und damit um 68 Tage länger als im Oktober 2019. Im Klartext: Ein durchschnittlicher Arbeitsloser ist heute um zwei Monate länger auf Jobsuche als 2019. Besonders schwierig ist die Lage im Schmelztiegel Wien. Hier ist mehr als jeder zweite Arbeitslose schon seit mehr als einem Jahr auf Jobsuche.