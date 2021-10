Corona schadete Arbeitsmarkt-Integration von Migranten

Zu den weiteren Haupterkenntnisse der 442 Seiten starken Studie zählt ein OECD-weiter Rückgang der Migrationszahlen infolge der Pandemie im Vorjahr. Allerdings stiegen in einigen Ländern, darunter Österreich und Deutschland, die Zahlen im heurigen Jahr wieder fast auf das Niveau von 2019.

Liebig, der einer der Hauptautoren der Studie ist, hob in einem online übertragenen Briefing für die deutschsprachigen Länder auch hervor, dass unter anderem in Deutschland und Österreich Kinder mit Migrationshintergrund wegen hoher Segregation in ihren Lernleistungen im Schnitt weit hinterher hinken. Dies hänge unter anderem mit der hohen Konzentration von Migranten in Städten und bestimmten Stadtteilen zusammen.

"Nachhaltige Integration braucht mehr Schub"

Auch seien Frauen und Kinder in puncto mangelnde Integration in solchen Einwanderervierteln überproportional betroffen, so der Experte. Hier sieht Liebig die Politik gefordert. "Nachhaltige Integration braucht mehr Schub" und dieser sei dringend erforderlich.

Eine positive Entwicklung konstatiert die Studie im Bereich der Fiskalbeiträge von Menschen mit Migrationshintergrund - zumindest bis vor der Pandemie. Hier überstiegen 2018 in allen 25 OECD-Ländern mit verfügbaren Zahlen, darunter in Österreich, die von Migranten lukrierten Steuereinnahmen die Staatsausgaben für diese Bevölkerungsgruppe. Über die Entwicklung seit dem Ausbruch der Pandemie liegen noch keine Zahlen vor.