Job-Integration für Migranten: „Habe gelernt, an mich selbst zu glauben“

Aus Singapur nach Österreich

Mit Erfolg. Ihr Mentee Su Forsell hat bereits mehrere Jobangebote bekommen. „Ich habe gelernt, an mich selbst zu glauben“, erzählt Forsell. Sie kam 2011 aus Singapur nach Österreich, arbeitete im Medizinmarketing und sucht seit Juni 2020 einen Job in Wien. „Ich wollte gerne wieder in den medizinischen Marketingbereich zurückkehren, vorzugsweise mit regionaler oder globaler Verantwortung“, so Forsell. Über das AMS kam sie zum Mentoringprogramm – und damit zu ihrer Mentorin Kossmann.

Lohnt sich der Aufwand auch für die Mentorin? Für Kossmann keine Frage. „Es tut einfach gut, mit nicht allzu viel Zeitaufwand jemandem zu helfen, etwas in seinem Leben zum Besseren zu verändern und sich in das lokale Arbeitsleben zu integrieren“. Außerdem erhalte man als Mentorin die Chance, sich von verschiedenen Kulturen inspirieren zu lassen.