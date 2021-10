Rekord: Bald eine Million ausländische Arbeitskräfte in Österreich

Am höchsten ist die Ausländer-Quote aktuell in der Land- und Forstwirtschaft mit 54 Prozent, gefolgt von Beherbergung und Gastronomie mit 52 Prozent (Wien: 60 Prozent) sowie Arbeitskräfteüberlassung mit 49 Prozent. Eine dynamische Veränderung zeigt sich bei den Herkunftsländern. Einen überdurchschnittlich starken Zuzug gab es im Sommer vor allem aus Ungarn, Rumänien, der Slowakei und Kroatien. Interessant: Schon bald dürften die Ungarn die Deutschen als größte Ausländergruppe am Arbeitsmarkt ablösen.