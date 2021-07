ÖVP-Kritik an Willi nach Asylwerber-Vorstoß

Am Sonntag sprach sich Willi gegenüber der APA dafür aus, dass Asylwerber nach drei bis sechs Monaten Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten sollen. Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) dürfen sie nur dann einen Job ausüben, wenn sich kein Arbeitsloser dafür findet. Willi sah in der Öffnung nur Vorteile: Die Menschen würden dadurch beschäftigt, Arbeit bringe Wertschätzung sowie ein eigenes Einkommen und am Arbeitsplatz würden soziale Kontakte entstehen - was wiederum die Integration fördern würde. "Das Herumsitzen bringt ja nichts", hielt er fest.