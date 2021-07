Bekommen Asylwerber durch VfGH-Entscheid ein Recht auf Arbeit?

2004 und 2018 wurde der Zugang für Asylwerber durch Erlässe der damaligen Arbeitsminister (2004: Martin Bartenstein, ÖVP; 2018: Beate Hartinger-Klein, FPÖ) geregelt. Anwältin Krömer hält die Erlässe für rechtswidrig. Aus ihrer Sicht sehen diese Erlässe aus wie Verordnungen und dementsprechend müssten diese auch die formalen Anforderungen erfüllen.

"Wir kennen das von Corona. Der Minister oder die Ministerin muss die Möglichkeit haben, solch eine Verordnung zu erlassen. Es muss Recht geschaffen werden. Der zweite Punkt ist, dass sie auch kundgemacht werden muss. Es muss jeder wissen, das ist die Verordnung und dieses und jenes steht drinnen. Und das ist bei diesen Erlässen nicht der Fall", so Körmer.

"VfGH wird gar nicht anders können"

Der VfGH muss nun entscheiden, ob diese Erlässe rechtlich in Ordnung sind oder eben nicht. Fremdenrechtsexperte Johannes Payerl von der Arbeiterkammer erwartet, dass der VfGH die Erlässe aufheben wird, sagt er im Morgenjournal: "Es gibt sowohl in der bisherigen Judikatur des Verfassungsgerichtshofes und gerade auch in der Literatur eine klare Meinung, dass das eine nicht korrekt kundgemachte Verordnung ist und daher wird der VfGH gar nicht anders können, als diese Erlässe aufzuheben."

Die Folgen durch diese Entscheidung wären weitreichend. Asylwerber hätten einen effektiven Zugang zu Beschäftigung. Die Arbeiterkammer sieht darin einen Vorteil für Österreichs Unternehmen. 19.000 Asylverfahren laufen aktuell in Österreich. Die Asylwerbenden könnten dann die Suche nach Arbeitskräften in der Pflege, in der Gastronomie oder in der Bauwirtschaft erleichtern.