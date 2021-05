Aber ist die Grüne Wende nicht eine enorme Chance? Die Uni Linz sagt in einer Studie, dass jedes Jahr 100.000 Jobs entstehen könnten, weil der Tausch von Heizkesseln, die Montage von Photovoltaik-Anlagen und vieles mehr von lokalen Handwerker und Betrieben gemacht wird.

Da bin ich dabei, die Energiewende bietet große Chancen für zusätzliche Beschäftigung. Ich sehe aber auch, dass täglich Betriebsräte und Unternehmer zu mir kommen und sagen: Wenn das so gemacht wird, wackeln diese und jene Jobs. Ich habe über das Thema auch mit Fridays for Future diskutierte und die sehen das genauso. Die jungen Leute sind ja nicht dumm, die wissen genau, dass man die Menschen mitnehmen und so qualifizieren muss, dass sie in den neuen Berufsfelder Arbeit finden.

Müssen wir uns von bestimmten Branchen und Jobs – zum Beispiel in der Autozuliefer-Industrie – ganz verabschieden?

Ich glaube nicht. Die Automobilindustrie ist eine unserer absoluten Schwerpunkt-Branchen, und das kann auch so bleiben, wenn es genug Innovation gibt. Wenn die Einschätzung lautet, die Welt geht in Richtung Elektromobilität, dann muss es dafür Rahmenbedingungen geben. Da muss in Forschung und Entwicklung investiert werden, die Betriebe gehören bei der Umstellung unterstützt. Unsere Idee war ja auch bei MAN in Steyr, dass man rund um dieses Werk ein Green Mobility Center baut. Das wäre für alle Beteiligten ein Gewinn.