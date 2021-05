Fachkräftemangel im Handwerk trotz hoher Arbeitslosigkeit

Wirtschaftsvertreter drängen in konzertierter Form auf eine rasche Reform des Arbeitslosengeldes, um den Fachkräftemangel zu lindern.

Nach Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer meldete sich am Wochenende auch die Spartenobfrau der Gewerbe- und Handwerksbetriebe, Renate Scheichelbauer-Schuster, zu Wort: „Es kann doch nicht sein, dass wir trotz der hohen Arbeitslosenzahlen keine oder zu wenige Arbeits- bzw. Fachkräfte finden“, klagt Scheichelbauer. Besonders in den investitionsnahen Branchen, wie in dem Bau-, Bauhilfs- und Ausbaugewerben, „spitzt sich die Situation weiter zu. Hier braucht es ein Umdenken.“

Konkret sollten Arbeitslose zu Beginn der Arbeitslosigkeit eine höhere Unterstützung bekommen, die dann aber über die Zeit sukzessive sinke. Weiters brauche es eine höhere Mobilitätsbereitschaft bei den Arbeitssuchenden.