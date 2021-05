Langzeitarbeitslosigkeit: Wie der Weg zurück in den Job gelingen kann

Seit 17 Jahren begleitet die gebürtige Ukrainerin Langzeitarbeitssuchende in Österreich zurück in den Arbeitsmarkt. In der Radstation werden sie in verschiedenen Bereichen ausgebildet, darunter in der Werkstatt, im Verkauf oder Verwaltung.

Nicht immer gelingt es, eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Aber darum geht es ihr auch nicht. „Allein, dass jemand sechs Monate bei uns etwas Neues lernen konnte, hat eine enorm positive Wirkung.“ Oft seien es die kleinen Dinge, die Betroffenen ihr Selbstwertgefühl zurückgeben. Eine Tagesstruktur, eine Arbeitskleidung, das Ausfüllen von Stundenzetteln.

Quoten erfüllen

Völlig frei von Vorgaben ist Pieber in ihrer Arbeit allerdings nicht. Auch Sozialökonomische Betriebe arbeiten erfolgsorientiert. Mindestens 40 Prozent der unterstützten „Transitarbeitskräfte“ müssen in eine feste Anstellung vermittelt werden. „Wir schaffen es knapp immer wieder, aber wir bewirken keine Wunder. Es gibt Menschen, für die es immer schwierig sein wird, einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft zu finden.“ Das müsse auch sie hinnehmen.

Wer Pieber im Vorstellungsgespräch gegenüber sitzt, ist seit mindestens zwölf Monaten ohne Job, kämpft oft mit Armut, gesundheitlichen Problemen oder Suchterkrankungen. Hinzu kommen Mutlosigkeit oder Diskriminierungserfahrungen, die die Arbeitslosigkeit weiter verfestigen.

Die Ursachen sind vielfältig

„Viele leben in einer Parallelwelt, bewegen sich zwischen ihrer Wohnung und dem AMS und haben kein Netzwerk, auf das sie zurückgreifen können, um Arbeit zu finden.“ Und der sogenannte erste Arbeitsmarkt rückt mit jedem verstrichenen Jahr ein Stück weiter in die Ferne.

„Wer jahrelang keine Arbeit findet, dem kann eine Jobzusage allein nicht helfen. Die Ursachen sind vielfältig und ich setze mich mit allen auseinander“, so Pieber. Zudem sei viel Überzeugsarbeit bei Unternehmen nötig, Langzeitarbeitslosen wieder eine Chance zu geben.

190.000 Langzeitarbeitslose

Mehr als 190.000 Langzeitbeschäftigungslose waren in Österreich im März 2021 vermerkt, damit hatte fast jeder Dritte seit mehr als einem Jahr keinen Job. Der Großteil ist älter als 55 und männlich. Es zeigt sich allerdings, dass seit Ausbruch der Pandemie die Betroffenen immer jünger werden.

Und noch etwas ändert sich: Langzeitarbeitslosigkeit rückt zunehmend in die Mitte der Gesellschaft. Die Biografien der 35 Mitarbeitenden in der Radstation sind völlig unterschiedlich und für Pieber auch nicht relevant, sie gibt allen eine Chance.

Egal, ob jemand einen Doktor in Chemie und Biologie hat, Opernsängerin ist, Student oder Uni-Absolvent, Theater- und Filmwissenschaft studiert hat, jahrzehntelang selbstständig war, als Kellner, Koch oder Reinigungskraft gearbeitet hat. „Arbeitslosigkeit kann jeden treffen.“ Die Statistiken geben ihr Recht.