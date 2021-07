Nach Abschiebungen: Kindeswohlkommission legt Abschlussbericht vor

Die Kindeswohlkommission legt heute ihren Abschlussbericht vor. Das Gremium unter der früheren OGH-Präsidentin Irmgard Griss war von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nach der vor allem in linken und kirchlichen Kreisen umstrittenen Abschiebung von Schülerinnen nach Georgien bzw. Armenien eingesetzt worden. Die Kommission sollte sich mit dem Stellenwert von Kinderrechten und Kindeswohl bei Entscheidungen zum Asyl- und Bleiberecht befassen. Diese sollte in Einklang mit der Sicherheitslage in Österreich gebracht werden, erklärte Griss bei der Pressekonferenz.