Fakten statt Klischees: Ausländer-Beschäftigung unter der Lupe

1. „Ausländerbranchen“

Der Begriff ist veraltet, „die“ Ausländerbranche gibt es nicht mehr. Der gesamte Arbeitsmarkt ist in den vergangenen Jahrzehnten durch EU-Beitritt und Globalisierung europäischer, ja internationaler geworden. Zahlenmäßig die Mehrheit stellen die Ausländer aktuell in der Landwirtschaft (Erntehelfer), Reinigung und Gastronomie. Der Tourismus hätte mit den Inländern nur die Hälfte seines – saisonal schwankenden – Personalstandes. In der Forschung hat fast jeder Dritte keinen österreichischen Pass, im Erziehungs- und Bildungsbereich sind es 22 Prozent, in Handel und Industrie 20.