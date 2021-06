Österreich braucht Zuwanderung – aber wo ist der Plan?

Pläne hat der ÖVP-Teil der Regierung allenfalls beim Thema Asyl. Nach dem Westbalkangipfel in Wien bekräftigten Kanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer in einer Aussendung ihre harte Linie. Ein Abschiebestopp für Afghanistan, der diskutiert wurde, komme „definitiv nicht“. Als Überschrift (gefettet und unterstrichen) steht in der Aussendung der Satz: „Keine Anreize für mehr Migration erzeugen“. Eine EU-Asylreform, die mehr Migration erzeugt, werde es mit ihm, Kurz, nicht geben.

Zuwanderung wird automatisch mit illegaler Migration assoziiert, dabei spiele diese im Gesamtbild „kaum eine Rolle“, sagt Migrationsforscher Rainer Münz. Zwei Millionen Menschen wandern pro Jahr aus Drittstaaten nach Europa ein. Den Großteil machen Heirat und Familiennachzug aus, einen kleineren Teil Bildungs- oder Arbeitsmigration.

Dazu kommen 1,5 Millionen, die innerhalb der EU wandern. Und dann gibt es jene, die beispielsweise in Österreich in Pflegeberufen oder am Bau arbeiten, aber sonst mit ihren Familien in Rumänien wohnen. „Das alles ist ungesteuert. Diese Menschen kommen und gehen – es gibt für sie keinen Plan“, sagt Münz.

Wenig reizvoll

Und wie gehen wir mit unseren Zuwanderern um? Viele systemrelevante Berufe – etwa im Pflege- und Sozialbereich, im Handel oder bei Reinigungskräften – sind schlecht bezahlt.

Aber auch für die Hochqualifizierten im oberen Gehaltssegment – Wissenschaftler, Ärzte, Informatiker – sei es wenig reizvoll zu kommen, sagt Marin: „In Ost-Europa gibt es viele gute Fachleute, die aber nicht wie ,Tschuschen’ behandelt werden wollen. Österreich hat international nicht den besten Ruf. Laut OECD sind wir auf Platz elf unter 35 Ländern.“ Bei der Rot-Weiß-Rot-Card für Schlüsselarbeitskräfte ist trotz schrittweiser Reformen noch Luft nach oben.