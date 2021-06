Brauchen wir niedrigere Hürden für die Staatsbürgerschaft?

Und wir wollen, dass hier geborene Kinder österreichische Bürger werden können. Denn in Österreich sind die Hürden für die Staatsbürgerschaft im EU-Vergleich besonders hoch. Ein fairer Zugang zur Staatsbürgerschaft ist aber ein Motor für Integration und verhindert Parallelgesellschaften. Je mehr Menschen sich mit Österreich identifizieren, sich gut integrieren und am Gemeinwesen beteiligen, desto besser für alle in Österreich.

Wenn Politiker anderer Parteien deshalb von „Entwertung“ der Staatsbürgerschaft sprechen, ist das sehr respektlos. Es geht um Menschen, die gerade jetzt in der Corona-Krise viel geleistet haben. Menschen, die im Supermarkt, im Pflegeheim, im Krankenhaus arbeiten, dort unsere Eltern und Großeltern betreuen. Manche davon haben ihre Wurzeln nicht im Land. Aber sie leisten alle Wichtiges für Österreich und sollten die Möglichkeit haben, österreichische Bürgerinnen und Bürger zu werden – mit allen Rechten und allen Pflichten.

Jörg Leichtfried, SPÖ-Vize-Klubchef