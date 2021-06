Wettlauf mit Herbert Kickl

Tatsache ist, dass von 8,9 Millionen Menschen, die in Österreich leben, 1,5 Millionen oder 17 Prozent keinen rot-weiß-roten Pass haben. 800.000 davon sind EU-Bürger, und weitere 250.000 stammen aus Beitrittswerberländern vom Balkan. Das zeigt, das Thema EU-Binnenwanderung und Wahlrecht sollte besser europäisch auf der EU-Zukunftskonferenz als national diskutiert werden.

Zuvor könnte die ÖVP einer Verfassungsänderung zustimmen, damit EU-Ausländer – wie es die EU-Verträge vorsehen – in Wien, wo inzwischen jeder dritte Bewohner kein Staatsbürger ist, den Gemeinderat mitwählen dürfen.

Ein Punkt verdient besonderes Augenmerk: Was es heißt, Kindern, die hier aufwachsen, und die in den Herkunftsländern ihrer Eltern Fremde sind, die Staatsbürgerschaft vorzuenthalten. Wollen wir entwurzelte Menschen? Kinder zweiter Klasse?

Hingegen wird man gegen Bildungsdefizite und andere Integrationsprobleme in einzelnen migrantischen Milieus andere Rezepte brauchen als nur die Einbürgerung. Sie ist sicherlich keine Integrationsgarantie.

Am Ende noch ein Gratis-Tipp für die ÖVP: Dass Kurz das Ausländer-Thema kapern konnte, war die Ausnahme, in der Regel gehen die Leute zum Schmied, nicht zum Schmiedl. Bei der Oberösterreich-Wahl könnte – als Folge der Chataffäre – dieses Thema wieder primär auf das FPÖ-Konto einzahlen. Die ÖVP sollte sich zwei Mal überlegen, ob sie hier wirklich mit der Kickl-FPÖ um die Wette laufen will.