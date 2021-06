Tracht, Blasmusik und Maskenpflicht: Kickls Kür zum 12. FPÖ-Obmann

“Frei sein” statt “Immer wieder Österreich” als Musik. Alle FPÖ-Chefs mit Masken, statt wie im Parlament teils ohne. Statt Norbert Hofer Herbert Kickl als Erster auf dem Podium. Als Erster am Wort ist Harald Stefan, der nach dem Rücktritt von Norbert Hofer die Führung der Partei übernommen hat. Außergewöhnlich ist am Samstag in Wiener Neustadt nicht nur der Parteitag der Blauen.

Wie die Stimmung in der Parteiführung ist, das zeigen die Begrüßungsworte von Niederösterreichs FPÖ-Chef Udo Landbauer. Für Norbert Hofer, dem Ex-Frontmann, gibt es erst nach einigem Zögern Standing Ovations. Manfred Haimbuchner, Chef der mächtigen FP-Oberösterreich, zollt Hofer als Erster Respekt und steht auf. Wenige Namensnennungen später ist Herbert Kickl an der Reihe. Wieder stehen die Delegierten klatschend auf. Diesmal ist Haimbuchner der Letzte, der für Kickl applaudiert – Hofer der Erste.

Ex-Chef und "ewiger Bundespräsident der Herzen"

Dann findet Harald Stefan ehrende wie vielsagende Worte für den scheidenden Norbert Hofer. "Du hast Dich im Wahlkampf brutal verausgabt", so Stefan. "Du bist heute ganz sicher der Bundespräsident der Herzen" und: "Wir werden Dich ganz sicher noch brauchen." Auf den designierten FPÖ-Chef Herbert Kickl ist laut Harald Stefan gar ein biblischer Vergleich anzuwenden. "Ich liebe die Warmen und die Kalten, die Lauen aber speie ich aus."

Dann ist Norbert Hofer am Wort. Er dankt den Funktionären, seiner Frau und skizziert die letzten Monate. "Meine Aufgabe war es, das Schiff in einen sicheren Hafen zu bringen. Ich glaube das ist gelungen, das Schiff ist wieder flott", sagt Hofer. "Heute wählen wir einen neuen Kapitän, der das Schiff aus diesem Hafen hinaus führen wird in eine gute Zukunft."

Seinem Nachfolger Kickl verspricht Hofer seine Unterstützung. Denn eines Habe ihn an der FPÖ immer gestört, erzählt Hofer. Während andere Parteien Bilder ihrer ehemaligen Obleute aufhängen, "sind bei uns die Obleute immer gegangen oder wurden hinausgeworfen. Das hat sich diesmal geändert. Wir übergeben die Obmannschaft in Freundschaft, Einigkeit und Stärke", lässt Norbert Hofer die Delegierten, aber vor allem die Öffentlichkeit, wissen.