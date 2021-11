Stornowelle trifft Hotellerie in Wien hart

"Atmosphärische Katastrophe"

Michaela Reitterer, Chefin der Österreichischen Hoteliervereinigung, bezeichnete die deutsche Reisewarnung als "atmosphärische Katastrophe", versuchte sich aber noch an einen Hoffnungsstrohhalm zu klammern: "Bei uns buchen ohnehin nur Geimpfte und Genesene."

So würden derzeit viele Urlauber getreu dem Motto "'Wir wollen auf Urlaub" auch weiter buchen bzw. zumindest noch nicht stornieren. Nachsatz: "Aber warten wir ab, was passiert, wenn die deutsche Reisewarnung auf der Titelseite der Bild steht." Dass die explodierenden Infektionszahlen vorerst noch keine weitreichenden Buchungsstornierungen ausgelöst haben, liege an extrem großzügigen Stornobedingungen seitens der Quartiergeber, so Reitterer.

Weniger optimistisch sieht das Oliver Fritz, Tourismusexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts: "Auf uns rollt über die Weihnachtsfeiertage eine Stornowelle zu." Ins selbe Horn stößt Walter Veit, Vizechef der Salzburger Hoteliervereinigung. "Wir stehen vor einer Stornowelle der Familien über Weihnachten und Silvester." Er rechnet in Summe mit rund 50 Prozent weniger Gästen.