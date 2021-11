Deutsche Reisewarnung für Österreich: Urlaub im Hochrisikogebiet

Vom Gästemix her hat das Salzburger Obertauern quasi Glück im Unglück. „Wir haben mit 30 Prozent einen hohen Inländeranteil, aber 50 Prozent der Urlauber kommen traditionell aus Deutschland.“ Zum Vergleich: In den Tiroler Tourismusbetrieben kommen in der Wintersaison neun von zehn Urlaubern aus dem Ausland – und jeder zweite davon aus Deutschland. Fritz: „Wenn Deutschland als Herkunftsmarkt ausfällt, ist das eine Katastrophe.“ Und wenig erfreulich sind auch die Meldungen aus den Niederlanden. „Dort gibt es jetzt wieder die ersten Lockdowns. Für das Weihnachtsgeschäft in Österreich heißt das: Es wird eng“, so der Wifo-Experte.

Der stärkste Tourismusmonat im Winter kommt übrigens erst im Februar – den Semesterferien sei Dank. Wie es bis dahin mit dem Infektionsgeschehen aussieht, steht in den Sternen. „Die Wintersaison dauert bis Ende April, da kann noch viel passieren. Wir müssen die Entwicklung in den nächsten Wochen abwarten“, sagt der Chef des Vorarlberg Tourismus, Christian Schützinger.