Tourismus: 700 britische Skilehrer als Saisonniers

Während bei den Hoteliers in Österreichs Bergen die Nerven mehr oder weniger blank liegen, geben sich die Kollegen in der Schweiz betont optimistisch. Die ersten Skigebiete sind bereits geöffnet, die Buchungen würden gut anlaufen. Schweizer Gäste machten zwar den Löwenanteil aus, aber auch bei Buchungen aus dem Ausland sei ein „deutlicher Aufschwung“ zu verzeichnen. Insbesondere in Deutschland, Belgien und den Niederlanden seien Reiseziele wie Crans-Montana, Verbier und Zermatt wieder gefragt. Aufgrund von Umfragen unter den Destinationen und in der Hotellerie erwarte man einen besseren Winter als im Vorjahr, sagte der Sprecher. Und bei schönem Wetter rechne Graubündens Tourismus gar mit einer Wintersaison auf Vor-Corona-Niveau.

Als Vorteil für den Schweizer Skitourismus könnte sich daher erweisen, dass – bis jetzt zumindest – keine Zertifikatspflicht bei den Bergbahnen geplant ist. Somit sind die Regeln in der Schweiz weniger streng als in Österreich und Deutschland. Im Winter 2020/21 ist das Nächtigungsminus in den Bergregionen Wallis (13 Prozent) und Graubünden (6,5 Prozent) relativ moderat ausgefallen. Grund dafür war der hohe Anteil an inländischen Gästen.