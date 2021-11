Schallenberg: Kein weiterer Corona-Gipfel am Mittwoch

"Nein, das ist nicht geplant." Bundeskanzler Alexander Schallenberg kommuniziert - wieder einmal - etwas anderes als sein grüner Regierungskollege und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Der hatte nämlich gestern in der ZIB II erklärt, am Mittwoch würden neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Pandemie diskutiert - und angekündigt, es würden nächtliche Ausgangsbeschränkungen für alle kommen.

Diesen hatte Kanzler Schallenberg postwendend eine Absage erteilt. In einer ZIB-Spezial heute Abend hatte Schallenberg außerdem erklärt, dass auch kein neuer Gipfel der Regierung mit den Landeshauptleuten eben am Mittwoch geplant sei.

Einig ist die Regierung in ihrer Kommunikation also nicht. Schallenberg wollte sich aber nicht zu einer klaren Aussage zur Frage hinreißen lassen, ob der Gesundheitsminister denn einen guten Job mache. Mückstein sei oft gefordert, so Schallenberg, er habe aber eine gute Gesprächsbasis mit ihm. Und: Er erwarte sich, dass man gemeinsam agiere, so Schallenberg in Richtung Mückstein.

Impfquote erhöhen als Ziel

Zwar hat Schallenberg im Gespräch mit ZiB-Moderator Tobias Pötzelsberger nicht dezidiert mit einem klaren "Nein" gegen einen Lockdown für alle, egal unter welchen Umständen, ausgesprochen. Aber: Er könne sich "beim besten Willen nicht vorstellen", dass die Mehrheit der Bevölkerung, die "alles richtig gemacht" hat, sich also impfen ließ, wieder Solidarität verlangen könne. "Ich will die Ungeimpften zur Impfung bringen und nicht die Geimpften einsperren", wiederholte Schallenberg seine Aussage von heute Früh gegenüber Ö1. Das erklärte Ziel sei ja, die Impfquote nach oben zu bringen. Und angesichts dessen, dass sich in der Vorwoche "fast eine halbe Million Menschen" hätte impfen lassen, zeige sich, dass die Maßnahmen eine Wirkung zu haben scheinen. "Lassen wir einmal diese Maßnahmen wirken", so Schallenberg.

Auf die Frage, ob er sich eine generelle Impfpflicht vorstellen kann, erklärte der Kanzler, er könne sich eine solche abgesehen von Gesundheitsberufen nicht vorstellen.