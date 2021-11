Was hinter dem Lockdown-Streit der Regierung steckt

Bundeskanzler Alexander Schallenberg gängelte Mückstein auf Ö1. Der Lockdown für Ungeimpfte sei ein „drastischer Schritt“ gewesen, so Schallenberg: „Experten sagen, es kann sein, dass wir mit diesen Schritten die nötige Kontaktreduktion erreichen, die wir brauchen.“

Einschränkungen für Geimpfte seien völlig kontraproduktiv, wenn man die Impfquote steigern wolle, heißt es aus dem Kanzleramt zum KURIER. An dieser klaren Linie werde sich auch nichts ändern. Noch deutlicher wurde Tourismusministerin Elisabeth Köstinger: „Ich halte überhaupt nichts von den Wortmeldungen des Gesundheitsministers.“ In der Koalition hängt der Haussegen also ziemlich schief.

Auch die Oppositionsparteien schießen sich auf Mückstein ein. Vor dessen TV-Auftritt tagte der Hauptausschuss des Parlaments. Teilnehmer sprechen rückblickend von einer „schrägen Debatte“. Vor allem Neos und SPÖ befragten Mückstein, welche Verschärfungen noch geplant seien. „Der Minister hat unsere Fragen nicht beantwortet, aber zwei Stunden später im Fernsehen Ankündigungen gemacht. Da fühlen wir uns schon auf den Arm genommen“, sagt Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker.