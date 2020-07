Hotels in St. Wolfgang: Mindestens acht Infektionen; "Zweite Welle" in Spanien?

Die Schulen in Südafrika müssen ab Montag erneut schließen. Die Maßnahme gelte für einen Monat, erklärte Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag. Mit mehr als 400.000 registrierten Infektionen steht Südafrika bei der Zahl der Fälle an fünfter Stelle weltweit.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen hatten Lehrergewerkschaften dazu aufgerufen, die erst im Juni für einige Jahrgangsstufen wieder geöffneten Schulen erneut zu schließen.

Das Schuljahr in Südafrika kennt keine langen Sommerferien, sondern gliedert sich in vier, üblicherweise je zweieinhalb Monate lange Abschnitte, die über das ganze Jahr verteilt sind. Der aktuelle (wegen der Corona-Pandemie verkürzte) Abschnitt hatte am 8. Juni begonnen und sollte bis 7. August dauern.

Neben der Schulschließung verkündete Ramaphosa ein Programm zur Abfederung der Pandemie-Folgen mit einem Volumen von umgerechnet rund 26 Milliarden Euro.